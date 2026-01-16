Referendum sulla riforma della Giustizia Leccese aderisce all' appello dei ' sindaci per il No'

Il referendum sulla riforma della Giustizia, promosso dal Governo, si svolgerà senza quorum e riguarderà la legge che disciplina la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Leccese ha aderito all’appello dei ‘sindaci per il No’, sostenendo l’importanza di un approfondimento e di un dibattito informato su questa importante modifica normativa. La consultazione rappresenta un'occasione per esaminare gli impatti potenziali sulla magistratura e sul sistema giudiziario italiano.

Il questo referendario, che non prevederà quorum, sarà posto sulla legge del Governo che sancisce la divisione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri. All'appello dei sindaci per il No al referendum sulla riforma costituzionale sulla giustizia, ha aderito oggi anche il primo cittadino di. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Referendum sulla giustizia, “No al salva casta”: l’appello dei 5 Stelle contro la riforma Leggi anche: Al via la campagna per il referendum sulla riforma della Giustizia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Referendum: depositato il ricorso al Tar contro la data; 'Referendum sulla giustizia, l'appello dell'avvocato Leo: 'Basta offese, serve un confronto leale'; Referendum Giustizia del 22 e 23 marzo. Rosa (FDI) la sinistra si agita quando la parola passa ai cittadini; Per il referendum sulla riforma della giustizia si voterà il 22 e 23 marzo. Bari, il sindaco Leccese contro la riforma della giustizia - Il sindaco di Bari Vito Leccese dice NO alla riforma della giustizia. trmtv.it

Referendum sulla riforma della Giustizia, Leccese aderisce all'appello dei 'sindaci per il No' - Il primo cittadino di Bari ha sottoscritto, insieme ad altri suoi 96 colleghi, il documento che critica la legge sulla separazione delle carriere in magistratura. baritoday.it

Riforma della giustizia, da Bari Vito Leccese aderisce all’appello dei sindaci per il “No” al referendum - Riforma della giustizia, da Bari Vito Leccese aderisce all'appello dei sindaci per il "No" al referendum. telebari.it

Il prof. Massimo Cacciari voterà no al #referendum sulla #riforma della #giustizia approvato dalla maggioranza che sostiene Giorgia Meloni e il ministro Carlo Nordio. continuamo a firmare per raggiungere un milione di firme per il referendum sulla riforma de - facebook.com facebook

#Referendum sulla #riforma della #Giustizia: l'iniziativa popolare raggiunge quorum di 500 mila firme x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.