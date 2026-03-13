Referendum giustizia Paolo Capone Segretario Generale UGL | Il Sì è una scelta di responsabilità per una giustizia più equilibrata e credibile

Il referendum sulla giustizia è al centro del dibattito pubblico. Il Segretario Generale dell'UGL ha dichiarato che il voto favorevole rappresenta una scelta di responsabilità per una giustizia più equilibrata e credibile. A Catania, l’UGL ha promosso un’iniziativa che ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica questa questione, offrendo un’occasione di confronto sulla direzione futura del sistema giudiziario.

“L’iniziativa promossa dall’UGL a Catania rappresenta un’importante occasione di confronto pubblico su un passaggio cruciale per il futuro della giustizia nel nostro Paese. Il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati è un tema che merita un dibattito aperto e serio, perché riguarda il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Sostenere il Sì significa promuovere un sistema più equilibrato, capace di garantire una più netta distinzione tra le funzioni di accusa e di giudizio, rafforzando così le garanzie per tutti. Non si tratta di mettere in discussione l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, ma di intervenire sulle regole per rendere il sistema più trasparente e comprensibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Referendum giustizia, Paolo Capone, Segretario Generale UGL: “Il Sì è una scelta di responsabilità per una giustizia più equilibrata e credibile” Articoli correlati Referendum sulla giustizia, Santangelo: "Il Sì significa scegliere una giustizia più efficiente"“Ho voluto essere presente – dichiara Santangelo – per ringraziare i militanti e i cittadini che stanno portando avanti con passione questa campagna... Verso il referendum, "Una scelta consapevole per una giustizia più giusta": incontro alla FieraL’iniziativa si propone di offrire strumenti di approfondimento e criteri di valutazione per affrontare in maniera consapevole il tema della riforma... Una selezione di notizie su Paolo Capone Temi più discussi: Referendum giustizia, il tour della Ugl fa tappa al Palazzo della Cultura; Iran, Paolo Capone, leader UGL: Preoccupa l’impatto economico del conflitto. Prevenire ricadute su rincari e occupazione; Referendum, Capone (Comitato No): Riforma inutile e pericolosa; UGL: Trieste accoglie il dibattito sull'importanza del Referendum Giustizia 2026. Referendum giustizia, Capone, Segretario Gen. UGL: Sì scelta responsabile per giustizia più equilibrata e credibileL’iniziativa promossa dall’UGL a Catania rappresenta un’importante occasione di confronto pubblico su un passaggio cruciale per il futuro della giustizia nel nostro Paese. Il referendum sulla ... vivienna.it Referendum, Paolo Capone, Leader UGL: Una riforma per rafforzare equilibrio e fiducia dei cittadiniL’evento promosso dall’UGL a Milano per il Sì al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati rappresenta un momento importante di confronto con i cittadini su un tema ce ... meridiananotizie.it Paolo Capone Segretario Generale Ugl. . Il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri è spesso presente alle iniziative dell’@Ugl Confederazione. Ascolta che cosa ci ha detto oggi a #Roma. #referendumGiustizia #Italia #UGL - facebook.com facebook Stamattina a Tgcom24 ospite il Segretario Generale, Francesco Paolo Capone per parlare di #scioperi e rinnovi contrattuali. @fpcapone x.com