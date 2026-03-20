L' annuncio della Nato | Ritiro temporaneo dall' Iraq Ucciso portavoce dei Pasdaran la minaccia di Khamenei | Petrolio in calo

Da xml2.corriere.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Nato ha annunciato un ritiro temporaneo delle proprie forze dall'Iraq. Nel frattempo, un portavoce dei Pasdaran è stato ucciso, mentre le dichiarazioni di Khamenei hanno rafforzato le minacce nelle ultime ore. Sul fronte energetico, il prezzo del petrolio è in calo. Il Regno Unito, l’Italia, la Francia, la Germania, l’Olanda e il Giappone si preparano a contribuire a un nuovo piano internazionale.

Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello stretto di Hormuz, chiuso in parte dall'Iran in risposta agli attacchi di Usa e Israele. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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