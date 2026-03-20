L’amichevole Aglianese a testa alta Il Prato cala il poker

L’Aglianese ha giocato un’amichevole contro una squadra di Serie D al termine dell’inaugurazione del nuovo campo in sintetico. La partita si è conclusa con una vittoria del Prato che ha segnato quattro reti. Il presidente della squadra neroverde ha commentato con entusiasmo la giornata e il ritorno in campo dopo i lavori di rinnovamento.

"Forza Agliana, il sogno riparte da qua". Lorenzo Mazzetti, presidente dell’AM Aglianese, ha commentato con questa frase la giornata vissuta ieri dai neroverdi, i quali al termine dell’inaugurazione del nuovo campo in sintetico si sono concessi un’amichevole di lusso con una squadra di Serie D. Ad Agliana è infatti sceso in campo il Prato allenato dall’ex-Serie B Alessandro Dal Canto, che sta rincorrendo i playoff in Serie D e non si è risparmiato. I lanieri hanno fatto valere il maggior tasso tecnico, ma gli uomini di mister Mirco Matteoni non hanno sfigurato nonostante le tre categorie di differenza: il 4-0 finale con cui si è concluso il test amichevole porta le firme di Verde (doppietta) Andreoli (che ha aperto le danze) e Cesari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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