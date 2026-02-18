Fiordaliso Prato cala il settebello e mantiene la testa della classifica in C2

Fiordaliso Prato perde contro San Giovanni a causa di una prestazione sottotono. La squadra pratese, che voleva allontanarsi dalla zona pericolo, è stata sconfitta in trasferta con un punteggio di 9-4. Riccio, Solazzo, Grilli e Troja hanno segnato per i pratese, ma non sono bastati per evitare la sconfitta nella diciannovesima giornata del campionato di serie C1 di calcio a cinque.

Niente da fare per la Timec Prato contro la capolista San Giovanni. Nella diciannovesima giornata del campionato di serie C1 di calcio a cinque, la squadra pratese è stata battuta in trasferta per 9-4 (reti di Riccio, Solazzo, Grilli, Troja). E’ andata ancora peggio all’altra formazione pratese, l’ Atletico 2001, che ha rimediato una nuova pesantissima battuta d’arresto. Stavolta ha perso 20-2 in casa contro il Cus Pisa ed in classifica resta al penultimo posto con 10 punti. Dopo l’ultima giornata scende in zona playout anche la Timec, quartultima a quota 25. Il prossimo turno prevede questo programma di gare: Midland-Atletico 2001 e Timec-Futsal Lucchese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiordaliso Prato cala il settebello e mantiene la testa della classifica in C2 Il Milan cala il tris al Verona e vola in testa alla classificaIl Milan supera il Verona con un risultato di 3-0 a San Siro, salendo temporaneamente in testa alla classifica. Il Milan cala il tris al Verona con un super Nkunku e vola in testa alla classificaIl Milan ha superato il Verona con un risultato di 3-0 a San Siro, conquistando temporaneamente il primo posto in classifica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fiordaliso Prato cala il settebello e mantiene la testa della classifica in C2. Fiordaliso Prato cala il settebello e mantiene la testa della classifica in C2Niente da fare per la Timec Prato contro la capolista San Giovanni. Nella diciannovesima giornata del campionato di serie ... lanazione.it