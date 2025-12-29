AM Aglianese in testa | Il sogno è la Promozione

Il sogno è la Promozione Il primato non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza per continuare a crescere. È essenziale migliorare nei confronti diretti e consolidare le proprie prestazioni, con l’obiettivo di raggiungere la promozione entro un triennio. Un percorso di continuo miglioramento che richiede impegno e costanza, per trasformare l’ambizione in risultato concreto.

"Il primato non è un punto di arrivo, dobbiamo crescere ancora e migliorare negli scontri diretti per ambire alla promozione che resta un obiettivo da raggiungere in un triennio". Matteo Antonini, dirigente dell' AM Aglianese, fa scattare il pilota automatico della prudenza, perchè com'è noto i conti si fanno a maggio. Ma al (quasi) giro di boa, la società di Agliana può tracciare un bilancio positivo. Il club neroverde, dopo quattordici giornate, occupa la prima posizione del girone B di Prima Categoria a quota 32 punti, con una lunghezza di margine sul Fornacette Casarosa e due sull'Intercomunale Monsummano.

