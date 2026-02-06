Stellantis prevede costi per 22,2 miliardi nel 2025 per cambiare rotta sull’elettrico. L’azienda ha annunciato che, mentre si prepara a svelare il nuovo piano strategico a maggio, ha fatto una valutazione approfondita dei propri obiettivi e dei costi necessari per adeguarsi alle preferenze dei clienti. La mossa punta a riposizionare l’azienda nel settore dell’auto elettrica, con un impatto economico importante sul prossimo triennio.

Stellantis ha comunicato che, nell’ambito della reimpostazione del proprio business e mentre si appresta a comunicare il nuovo piano strategico a maggio di quest’anno, ha condotto una valutazione approfondita della propria strategia e dei relativi costi necessari per riposizionare l’azienda in funzione delle effettive preferenze dei suoi clienti. Nello specifico, sono stati rilevati nella seconda metà del 2025 oneri per circa 22,2 miliardi di euro, esclusi dall’AOI, con uscite di cassa attese in circa 6,5 miliardi nei prossimi quattro anni a valere su tale importo. Rispetto agli oneri, 14,7 miliardi di euro sono relativi sia al riallineamento dei piani di prodotto alle preferenze dei clienti sia alle nuove normative sulle emissioni negli Stati Uniti, riflettendo in gran parte le aspettative significativamente ridotte per i modelli BEV; 2,1 miliardi sono relativi al ridimensionamento della supply chain dei veicoli elettrici; 5,4 miliardi sono relativi ad altri cambiamenti nell’operatività dell’azienda. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stellantis, oneri per 22,2 mld nel 2025 per cambio strategia su elettrico

Approfondimenti su Stellantis Strategia

Stellantis prevede di affrontare oneri per 22,2 miliardi di euro entro il 2025, in vista di una nuova strategia sull’elettrico.

Stellantis annuncia un investimento da 22 miliardi di euro nel 2025 per la sua strategia elettrica.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Stellantis Strategia

Argomenti discussi: Stellantis, 22,2 miliardi di oneri per il riposizionamento sull’elettrico; Stellantis, 22 miliardi di oneri per il cambio di strategia sull’elettrico; Stellantis, 22,2 miliardi di oneri per cambio di strategia sull’elettrico; Stellantis, 22,2 miliardi oneri nel 2025 per cambio strategia sull'elettrico.

Stellantis, annuncio shock: 22 mld oneri, zero dividendi 2026, giù in BorsaRoma, 6 feb. (askanews) – Annuncio shock da parte di Stellantis: con un comunicato diramato prima dell’apertura dei mercati in Europa, il gruppo ha riportato oneri straordinari per 22,2 miliardi di eu ... askanews.it

Stellantis: in II sem oneri per 22,2 mld, uscite cassa attese 6,5 mld in 4 anni (RCO)Gia' adottate decisioni per invertire rotta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 feb - Stellantis, nell'ambito della reimpostazione del proprio ... ilsole24ore.com

Secondo una stima elaborata da Jefferies, Stellantis potrebbe registrare oneri una tantum compresi tra 5 e 9 miliardi di euro. https://loom.ly/U_KagEU facebook

Secondo una stima elaborata da Jefferies, Stellantis potrebbe registrare oneri una tantum compresi tra 5 e 9 miliardi di euro. Numeri che non rientrano nella normale fisiologia contabile di un grande gruppo industriale. x.com