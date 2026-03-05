Vigna Ferrari | Il lancio di Luce a Roma è legato alla storia Stop di Lamborghini all’elettrico? Ognuno ha la sua strategia

Vigna di Ferrari ha annunciato che il lancio di Luce a Roma è strettamente collegato alla storia del marchio. Ha inoltre commentato che Lamborghini ha deciso di fermarsi sull’elettrico, sottolineando che ogni azienda segue la propria strategia senza entrare nel merito delle motivazioni. Da cinque anni, a partire dal 2020, a Maranello si affrontano varie sfide legate alla gestione di situazioni complesse.

“Sono ormai 5 anni, a partire dal 2020, che a Maranello si è abituati a gestire situazioni di incertezza tra il Covid-19, la crisi dei microchips, la guerra in Ucraina e ora il conflitto in Iran: una situazione spiacevole, quella che tutti quanti stiamo vivendo, e la posso definire, purtroppo, come nulla di nuovo sotto il sole”:Benedetto Vigna, ceo di Ferrari, a margine della presentazione del nuovo Centro diagnostico realizzato con il partner Med-ex e grazie alle tecnologie Philips, a due passi dal Museo del Cavallino rampante, a Maranello, fa il punto con il giornale.it sia sul difficile scenario internazionale sia sui piani della casa automobilistica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

