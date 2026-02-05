Nuove perturbazioni si dirigono verso la Sicilia | possibili piogge ma weekend stabile

Da cataniatoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel weekend, la Sicilia si prepara a vedere qualche pioggia. Le perturbazioni atlantiche continuano a muoversi verso l’Italia, portando nuvole e possibili rovesci sull’isola. Le previsioni indicano un fine settimana con tempo instabile, mentre il cielo potrebbe rimanere più sereno nelle ore successive. La situazione rimane da monitorare, anche se non si prevedono forti precipitazioni.

Nel corso del fine settimana un’energica circolazione depressionaria resterà attiva sull’Europa centro-occidentale, lasciando così aperta la porta alle perturbazioni atlantiche che, a più riprese, raggiungeranno la nostra Penisola, Sicilia compresa. Già venerdì un primo fronte lambirà la Sicilia.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

