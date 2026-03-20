L’AI può simulare la coscienza? Uno studio
Un nuovo studio esplora la possibilità che l'intelligenza artificiale possa simulare la coscienza, sollevando il dibattito sul livello di somiglianza tra le capacità delle macchine e la mente umana. Quando i sistemi di AI diventano più avanzati e realistici, cresce la domanda su cosa significhi davvero
Ogni volta che un sistema di intelligenza artificiale diventa più capace, più fluido, più convincente, ritorna la stessa domanda: stiamo costruendo macchine sempre più brave a imitare la mente, oppure stiamo avvicinandoci a qualcosa che una mente la possiede davvero? La questione non è oziosa. Da qui dipendono il dibattito sull’eventuale coscienza delle macchine, le discussioni sui loro possibili “diritti”, e più in generale il modo in cui interpretiamo il confine tra simulazione e vita mentale. Uno scritto di Alexander Lerchner, ricercatore presso Google DeepMind, entra in questa discussione con una tesi netta: l’AI può simulare la coscienza, ma non per questo la instanzia, cioè non la rende realmente presente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Articoli correlati
Perché cantare ai neonati può aiutare a parlare prima: uno studio rivela il legame tra ritmo e paroleUno studio dell’Università di Utrecht rivela che il ritmo musicale aiuta i neonati a decodificare il linguaggio.
Reflusso gastroesofageo, la dieta che può ridurlo del 50% secondo uno studioReflusso gastroesofageo, di cosa si tratta, quali sono i sintomi più comuni e le cause scatenanti.
Federico Faggin: perché la coscienza non nasce dalla materia e l’IA non potrà mai averla
Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'AI può simulare la coscienza Uno...
Temi più discussi: Sanità: perché le terapie non funzionano sempre? E la Causal AI può davvero migliorarne l’efficacia? Il nuovo Instant Paper di Cefriel lo spiega; Physical AI: come funziona e le soluzioni software da conoscere; Perché gli influencer stanno crollando uno dopo l'altro - Vale Tutto; Il ruolo fondamentale delle tecnologie digitali per la sostenibilità.
L'AI fisica può toccare la realtà, e sta cambiando (per sempre) le fabbriche del mondoDopo anni di AI confinata agli analytics e all'ottimizzazione delle pianificazioni, l'intelligenza artificiale sta entrando nell'esecuzione fisica: robot che ragionano, agenti che coordinano macchinar ... tomshw.it
TrendAI e NVIDIA: sicurezza by design per le AI factoryTrendAI integra NVIDIA DSX Air per portare la sicurezza by design nelle AI factory, con simulazioni e test prima del deployment. 01net.it
Accusato di simulare, ma aveva il braccio rotto: la verità sulla lesione riportata dall’attaccante del Galatasaray nello scontro di gioco con Konaté. Il report medico: https://fanpa.ge/6Pqqy - facebook.com facebook