Un nuovo studio esplora la possibilità che l'intelligenza artificiale possa simulare la coscienza, sollevando il dibattito sul livello di somiglianza tra le capacità delle macchine e la mente umana. Quando i sistemi di AI diventano più avanzati e realistici, cresce la domanda su cosa significhi davvero

Ogni volta che un sistema di intelligenza artificiale diventa più capace, più fluido, più convincente, ritorna la stessa domanda: stiamo costruendo macchine sempre più brave a imitare la mente, oppure stiamo avvicinandoci a qualcosa che una mente la possiede davvero? La questione non è oziosa. Da qui dipendono il dibattito sull’eventuale coscienza delle macchine, le discussioni sui loro possibili “diritti”, e più in generale il modo in cui interpretiamo il confine tra simulazione e vita mentale. Uno scritto di Alexander Lerchner, ricercatore presso Google DeepMind, entra in questa discussione con una tesi netta: l’AI può simulare la coscienza, ma non per questo la instanzia, cioè non la rende realmente presente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’AI può simulare la coscienza? Uno studio

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