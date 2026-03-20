All'asta di RM Sotheby's è tornata in vendita LaFerrari Verde, una delle poche esistenti al mondo, appartenente a Jason Kay. La vettura è un pezzo unico, caratterizzata da una carrozzeria in tinta

Tra mister Jason Luís Cheetham - il Jason Kay, leader della band inglese Jamiroquai - e il Cavallino c’è una grande e risaputa storia d’amore, tanto che sulla copertina del suo terzo, bellissimo album (Travelling without moving, viaggiare senza muoversi) piazzò il Buffalo Man – il simbolo storico del gruppo – all’interno di un classico scudetto Ferrari. Nel parco auto personale in continuo movimento – più o meno un centinaio di vetture – sono stati tanti i modelli costruiti dalla Casa di Maranello, a partire da una 330 GT Vignale Shooting Brake, esemplare unico realizzato nel 1965 che nacque come coupé per poi diventare una station wagon dallo stile discutibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LaFerrari Verde, torna all'asta il pezzo unico di Jason Kay

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