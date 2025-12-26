Sito inglese: Paddy McGuinness è un appassionato di calcio, ma il suo co-protagonista di ‘Phoenix Nights’, Peter Kay, non è un appassionato di questo bellissimo gioco. L’attore e conduttore televisivo ha lavorato con Kay per tutta la sua carriera, ma il calcio non è un terreno comune per il duo comico boltoniano. La mancanza di interesse di Kay per il calcio venne alla ribalta alla première di un film nell’autunno del 2006. Potrebbe piacerti Paddy McGuinness su Peter Kay, Teddy Sheringham e gli scambi d’identità. “Quando dico che a Peter non piace il calcio, è un eufemismo”, dice McGuinness QuattroQuattroDue. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Teddy Sheringham aveva un papillon e Peter Kay era seduto accanto a lui e diceva: ‘Possiamo bere qualcosa?’ Io dico, Pete, non è un fottuto cameriere!’” Paddy McGuinness sull’identità sbagliata di Peter Kay

Leggi anche: Perché peter kay ha rifiutato netflix per phoenix nights a causa di un avviso di attenzione

Leggi anche: Fabio Fognini: “Firmerei per rinascere Sinner, ma io ho qualcosa che lui non ha. Lo dico in faccia”