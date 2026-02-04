William si infuria con Harry e Meghan. Il principe è convinto che sia irrispettoso voler fare un documentario su Lady Diana proprio nel trentesimo anniversario della sua morte. La tensione tra i due fratelli si fa sempre più evidente.

Quanto meno “ irrispettoso ”. William sarebbe furioso con il fratello e la cognata per la loro determinazione a proseguire con l’idea di realizzare e produrre un documentario sulla vita della madre, nel trentesimo anniversario dalla sua scomparsa. La notizia era già circolata un paio di anni fa quando, l’accordo con Netflix aveva lasciato mano libera ai duchi del Sussex per proporre serie da trasmettere che fossero auspicabilmente di successo. In realtà poi i fatti hanno dimostrato che, fatta eccezione per la serie dedicata alla loro vita a corte e al racconto delle ragioni che hanno causato il divorzio dalla famiglia reale, con il relativo trasferimento in California, gli altri tentativi di successo di Harry e Meghan sono tuti miseramente falliti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “William è furioso con Harry, trova assolutamente irrispettoso che lui e Meghan vogliano fare un documentario su Lady Diana”: il retroscena

Approfondimenti su William Harry

Meghan Markle ha fatto discutere ancora una volta, questa volta toccando Lady Diana.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

#“L’Ultimatum di William: Revocare i Titoli a Harry e Meghan per Salvare la Monarchia”

Ultime notizie su William Harry

Argomenti discussi: Meghan Markle osa parlare di Lady Diana e fa infuriare William; Spie di Andrea nel Palazzo reale, Kate e re Carlo furiosi; Il principe William vuole togliere i titoli reali a Harry e Meghan; Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao.

Re Carlo furioso con William: voli in elicottero e poco lavoro. Ancora liti tra padre e figlioNegli ultimi anni il rapporto tra Re Carlo e il Principe William è diventato più teso che mai. A svelarlo è Robert Jobson, uno dei più noti biografi reali britannici, nel suo nuovo libro The Windsor ... corrieredellosport.it

William e Kate Middleton hanno divorziato in segreto: la verità sull’indiscrezioneMonta il caso sul divorzio di William e Kate Middleton, ma la verità è un’altra e queste sono le prove. Intanto i Principi del Galles non commentano. dilei.it

RIBELLE, ESSENZIALE, ICONICO. AUDREY LO PORTA NEI FILM, LADY DIANA PER LE STRADE DI LONDRA. IL DOLCEVITA NON PASSA MAI DI MODA. Ora in SALDO DA @cameliaviaroma - facebook.com facebook

1985. Lady Di bailando con John Travolta en la Casa Blanca. Fotón x.com