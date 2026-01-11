Ladri di nuovo in azione | visitato un negozio d' abbigliamento portata via merce e soldi

Da agrigentonotizie.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Canicattì, i ladri sono tornati a colpire, questa volta in un negozio di abbigliamento. Durante l’intervento, hanno portato via merce e somme di denaro. L’episodio si inserisce in un recente aumento di tentativi di furto nella zona, evidenziando la necessità di maggiori misure di sicurezza per tutelare attività commerciali e cittadini.

Dopo qualche giorno di stop, i ladri sono tornati in azione a Canicattì. Non una rapina questa volta, ma un furto in un negozio d'abbigliamento. A essere “visitata” nottetempo è stata l'attività commerciale, gestita da un esercente cinese, di via Monsignor Ficarra. I malviventi - difficile. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Secondo supermercato "visitato" dai ladri in 24 ore: rubati soldi e merce per oltre 10 mila euro

Leggi anche: VIDEO - Sette minuti di assalto al negozio, ladri in azione incuranti delle telecamere: nuovo raid nella notte

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ladri di nuovo in azione: visitato un negozio d'abbigliamento, portata via merce e soldi; Monte Marenzo, ondata di furti nelle case: si sospetta un basista.

Nuovo raid dei ladri, colpiti 3 appartamenti. Malviventi in azione a Piobbico, nella prima casa rubati 5mila euro - Ladri nuovamente in azione a Piobbico, dopo i tentati furti e quelli andati, per loro, a buon fine, da metà settembre in poi. corriereadriatico.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.