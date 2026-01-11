Ladri di nuovo in azione | visitato un negozio d' abbigliamento portata via merce e soldi

A Canicattì, i ladri sono tornati a colpire, questa volta in un negozio di abbigliamento. Durante l’intervento, hanno portato via merce e somme di denaro. L’episodio si inserisce in un recente aumento di tentativi di furto nella zona, evidenziando la necessità di maggiori misure di sicurezza per tutelare attività commerciali e cittadini.

