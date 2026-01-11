Ladri di nuovo in azione | visitato un negozio d' abbigliamento portata via merce e soldi
A Canicattì, i ladri sono tornati a colpire, questa volta in un negozio di abbigliamento. Durante l’intervento, hanno portato via merce e somme di denaro. L’episodio si inserisce in un recente aumento di tentativi di furto nella zona, evidenziando la necessità di maggiori misure di sicurezza per tutelare attività commerciali e cittadini.
Dopo qualche giorno di stop, i ladri sono tornati in azione a Canicattì. Non una rapina questa volta, ma un furto in un negozio d'abbigliamento. A essere “visitata” nottetempo è stata l'attività commerciale, gestita da un esercente cinese, di via Monsignor Ficarra. I malviventi - difficile. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
