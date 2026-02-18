Cortona nelle trasmissioni di Rai Radio 2 I lunatici e Decanter

Rai Radio 2 ha dedicato alcuni spazi a Cortona, città famosa per il suo patrimonio artistico, in due trasmissioni di punta. Il 16 febbraio alle 23, durante

Le trasmissioni di Rai Radio 2 "I lunatici" e "Decanter" dedicano alcuni momenti a Cortona. Lunedì scorso, 16 febbraio, alle 23 all'interno della trasmissione "I lunatici" è andato in onda uno spazio dedicato al Maec con Eleonora Sandrelli, per parlare della mostra Etruschi in Olanda. Ieri sera.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Radio Italiana 531 festeggia 50 anni di trasmissioni con “Calabria Mia” tra i programmi di puntaRadio Italiana 531, storica emittente in lingua italiana del South Australia, celebra i suoi 50 anni di trasmissioni.

Morto Alessandro Tiberti, giornalista di Rai Sport: aveva 61 anni. Gli esordi nelle radio e tv romane, il dolore dei colleghiÈ scomparso Alessandro Tiberti, giornalista e figura di riferimento di Rai Sport, a 61 anni.

