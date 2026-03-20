Una missione umanitaria si svolge a Cuba, con la partecipazione di un rappresentante della Fiom brianzola. Durante l’intervento, è stato immortalato un abbraccio tra Mauro Castelli e Aleida Guevara, figlia del Che. La scena ha attirato l’attenzione e si è diffusa rapidamente, diventando un’immagine riconoscibile di solidarietà e vicinanza.

L’immagine della missione umanitaria da Cuba rimbalza in Brianza, l’abbraccio fra Mauro Castelli e Aleida Guevara è già un simbolo. Il segretario della Fiom provinciale è fra i 100 attivisti, parlamentari europei - nel gruppo anche Ilaria Salis e Mimmo Lucano - rappresentanti di organizzazioni sociali, sindacali e politiche di diversa nazionalità, approdati sull’isola per consegnare aiuti e attenuare gli effetti della grave crisi economica ed energetica che stringe il Paese in una morsa. Hanno portato cinque tonnellate di materiali, tra cui forniture mediche, per un valore stimato di 500mila euro. "Per noi è fondamentale essere in contesti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’abbraccio con la figlia del Che. Missione umanitaria a Cuba. La Fiom brianzola in prima linea

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