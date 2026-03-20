La Volta Buona pagelle del 20 marzo | il caso Adriano Celentano 5 Antonella Fiordelisi e gli auguri della sorella 7

Venerdì 20 marzo, la trasmissione La Volta Buona è andata in onda con una puntata che ha affrontato temi di attualità, salute e spettacolo. Durante la trasmissione sono stati discussi il caso Adriano Celentano, valutato con un voto di 5, e gli auguri della sorella di Antonella Fiordelisi, che ha ricevuto un voto di 7. La puntata ha mostrato un approccio variegato senza una linea guida chiara.

La Volta Buona torna in onda venerdì 20 marzo con una puntata che mescola attualità, salute e un pizzico di spettacolo, ma senza trovare davvero una direzione precisa. Da una parte il caso legato ad Adriano Celentano, che si fa sempre più delicato e scivoloso entrando in ambito giudiziario; dall’altra i consigli per vivere più a lungo. Nel mezzo, qualche scoop qua e là con Antonella Fiordelisi e Wilma Goich, ma soprattutto una Caterina Balivo che tiene le redini ma senza brillare. Il caso Adriano Celentano. Voto: 5. La parte più scivolosa della puntata è tutta giocata sulla vicenda che tira in ballo Adriano Celentano, e l’atmosfera nello studio di Rai 1 si fa subito elettrica. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 20 marzo: il caso Adriano Celentano (5), Antonella Fiordelisi e gli auguri della sorella (7) Articoli correlati Leggi anche: La Volta Buona, le pagelle del 18 marzo: lite tra medici (4), il figlio segreto di Adriano Celentano (8) Leggi anche: La Volta Buona, le pagelle del 4 febbraio: l’amore di Antonella Fiordelisi (8) la rivelazione di Samantha De Grenet (7) Tutto quello che riguarda Volta Buona Temi più discussi: La Volta Buona, pagelle del 12 marzo: Balivo in lacrime per Enrica Bonaccorti (9), il ricordo di Magalli (8); La Volta Buona, le pagelle del 18 marzo: lite tra medici (4), il figlio segreto di Adriano Celentano (8); La Volta Buona, pagelle 13 marzo: l’eredità di Enrica Bonaccorti (10), Balivo bacchetta l’ex marito (8); Goretzka-Juve, la terza è la volta buona? Il centrocampista ora in cima alla lista di Spalletti. La Volta Buona, pagelle del 19 marzo: Milly Carlucci arruola Caterina a Canzonissima (9), Tradimenti, borse e scandali (5)A La Volta Buona si parla di famiglie non convenzionali, amori complicati e sorprese inaspettate: le nostre pagelle ... dilei.it La Volta Buona, le pagelle del 18 marzo: lite tra medici (4), il figlio segreto di Adriano Celentano (8)Caterina Balivo e i suoi ospiti sconvolti dalla storia del figlio segreto di Adriano Celentano: ecco chi è e perché parla soltanto adesso ... dilei.it Durante la puntata del 19 marzo 2026 de La volta buona, Caterina Balivo ha raccontato un aneddoto personale sul suo passato sentimentale - facebook.com facebook