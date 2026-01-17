Casa introvabile casa | numeri colpe e risposte alla più grande emergenza sociale del continente

L’emergenza abitativa rappresenta una delle sfide sociali più pressanti in Europa. La crescente difficoltà di trovare casa colpisce non solo le fasce più deboli, ma anche il ceto medio e i giovani, a causa di aumenti dei prezzi e degli affitti che superano i redditi. La Commissione europea ha recentemente focalizzato l’attenzione su questa problematica, evidenziando la necessità di risposte concrete e di un’analisi approfondita dei numeri e delle cause.

Il problema è arrivato sul tavolo della Commissione europea. L'emergenza abitativa è diventato un tema prioritario dato che riguarda non solo le fasce più deboli della popolazione e i Paesi meno industrializzati, ma colpisce duramente il ceto medio e i giovani, con aumenti dei prezzi delle case e affitti superiori ai redditi. A dicembre dell'anno scorso, quindi solo poche settimane fa, il commissario Ue per l'Energia e le Politiche abitative, il socialdemocratico danese Dan Jørgensen, ha presentato il Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili (European affordable housing plan) con l'obiettivo di rendere le case più economiche e sostenibili attraverso investimenti e, soprattutto, sostegno agli Stati membri.

