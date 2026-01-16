Più servizi alla primaria L’ex casa del custode diventa hub educativo

Da lunedì entra in funzione il nuovo spazio polifunzionale della scuola primaria Ada Negri, ex casa del custode. Questa struttura sarà dedicata a attività educative e laboratori, ampliando i servizi offerti alla primaria. Un ambiente versatile pensato per supportare l’apprendimento e favorire momenti di crescita e collaborazione tra studenti e insegnanti.

Sarà operativo da lunedì il nuovo spazio polifunzionale della scuola primaria Ada Negri, destinato ad attività educative e laboratori. I locali che in passato ospitavano la casa del custode, annessi all’edificio scolastico, sono stati progressivamente trasformati, attraverso interventi di ristrutturazione avviati negli anni, in ambienti funzionali e adeguati ad accogliere attività scolastiche ed educative. La nuova area è stata pensata in primo luogo per ospitare il servizio di pre e post scuola, un servizio rivolto agli alunni dell’istituto con l’obiettivo di favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle famiglie e offrire un concreto supporto ai genitori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

