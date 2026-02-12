La Prima Estate annuncia Richard Ashcroft sul palco il 21 giugno sarà la sua unica data italiana

Richard Ashcroft salirà sul palco di Lido di Camaiore il 21 giugno, in occasione della quinta edizione de La Prima Estate. È la sua unica data in Italia, e il concerto si terrà nel suggestivo Parco BussolaDomani, a pochi passi dal mare della Versilia. L’artista britannico sarà l’ospite principale di quella domenica, attirando appassionati da tutta la regione. La manifestazione si prepara ad accogliere numerosi spettatori per questa serata speciale.

LIDO DI CAMAIORE – La Prima Estate annuncia per la sua V edizione uno dei nomi più amati della scena inglese e non solo: è Richard Ashcroft con la sua unica data italiana l’headliner di domenica 21 giugno, la terza giornata del festival di Lido di Camaiore nello scenario unico del Parco BussolaDomani, a pochi passi dal mare della Versilia. Non solo. Sul palco la stessa sera anche The Libertines e The Wombats: una serata dal chiaro respiro internazionale e dal DNA interamente britannico, che riunisce tre protagonisti di epoche e sensibilità diverse, tutti e tre in esclusiva per La Prima Estate. Un incontro perfettamente in linea con il mood del festival: concerti nel momento più rilassante della giornata, le onde sullo sfondo, il tempo che rallenta e l’esperienza musicale che diventa incontro e condivisione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

