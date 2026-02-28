Referendum la battaglia per il ’no’ | Separazione delle carriere? Il cuore è l’indipendenza della magistratura

Nel dibattito sul referendum, i sostenitori del no affermano che la proposta di separazione delle carriere non riguarda la natura della riforma giudiziaria e sottolineano che il vero obiettivo è mantenere l’indipendenza della magistratura. La questione divide le opinioni, con molti che criticano il collegamento tra la riforma e la tutela dell’autonomia giudiziaria. La campagna si concentra sulla distinzione tra i diversi aspetti della proposta.

"Questa riforma della giustizia con la separazione delle carriere non c’entra niente", spazzano il campo il sostituto procuratore Siro De Flammineis e la docente di diritto costituzionale dell’Università di Siena Tania Groppi, intervenuti ieri all’incontro per illustrare le ragioni del ’no’ nella Saletta dei Mutilati. "Non c’è bisogno di toccare la Costituzione per ottenere la separazione, si poteva fare con legge ordinaria", rivendica infatti Groppi. Che in avvio, consapevole della tecnicità della questione oggetto del referendum, semplificando aveva posto una domanda centrale nella querelle ’sì’-’no’: si accapigliano penalisti e magistrati... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum, la battaglia per il ’no’: "Separazione delle carriere? Il cuore è l’indipendenza della magistratura" Giustizia al voto: separazione carriere, l’indipendenza della magistratura al centro del referendum.Il referendum sulla giustizia, che vedrà gli italiani chiamati alle urne per esprimersi su una riforma del sistema giudiziario, è al centro di un... Leggi anche: Referendum per la separazione delle carriere in magistratura, parte bene il Polo Sud per il Sì Referendum per la separazione delle carriere: le voci per il si Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum. Temi più discussi: Referendum sul governo o sui magistrati? La sfida tra i partiti è anche sul campo di battaglia; Referendum: Votare Sì, una battaglia per Enzo; Referendum, la battaglia per il ’no’: Separazione delle carriere? Il cuore è l’indipendenza della magistratura; Referendum, la Lega: Fu una battaglia anche della sinistra. Col Sì vincerà la giustizia, non il governo. La premier e la mossa pre-Referendum. Ora la battaglia si sposta in ParlamentoROMA Una riforma tira l’altra. Chiedere ad Elly Schlein di votare una riforma costituzionale del governo, a dieci giorni dal redde rationem del referendum della giustizia. È ... ilmessaggero.it Referendum giustizia, Angelo Summa (Spi Cgil): ''No per difendere Costituzione e diritti''Europa Verde–AVS Basilicata promuove per lunedì 2 marzo, alle ore 18.00, presso il Centro Visite di Piazza Umberto a Viggianello, l’iniziativa pubblica Le ragioni del No in vista del referendum ... lasiritide.it Referendum sulla giustizia: banchetto per il Si a Giulianova - facebook.com facebook L’avvicinarsi del referendum confermativo sulla “riforma della giustizia” sta accendendo tensioni anche dentro le scuole. A riaccendere la discussione è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: tuttoscuola.com/referendum-sul… x.com