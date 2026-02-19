Giustizia al voto | separazione carriere l’indipendenza della magistratura al centro del referendum

Il referendum sulla giustizia ha attirato l’attenzione dopo che Battaglia ha ricordato come la separazione delle carriere possa rafforzare l’indipendenza dei magistrati. La proposta nasce dalla preoccupazione di evitare ingerenze politiche e garantire processi più equi. In molti circoli politici e tra gli avvocati si discute sulla possibilità di cambiare le regole attuali, che spesso vengono considerate troppo vicine alle influenze esterne. La consultazione popolare si svolgerà tra poche settimane e coinvolge milioni di cittadini italiani.

Referendum sulla Giustizia: Battaglia Sottolinea la Separazione delle Carriere come Garanzia di Indipendenza. Il referendum sulla giustizia, che vedrà gli italiani chiamati alle urne per esprimersi su una riforma del sistema giudiziario, è al centro di un acceso dibattito. Il professor Franco Battaglia ha recentemente analizzato la proposta di legge, evidenziando come la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri possa ridurre la dipendenza della magistratura dalla politica. L'invito è a un esame attento del testo referendario per un voto consapevole. Un Sistema Giudiziario al Bivio: La Storia di un Dibattito Secolare.