Regina Camilla a Giséle Pelicot | un sostegno privato rivelato luce sul caso di violenza e coraggio di una donna

La regina Camilla ha scritto a Giséle Pelicot, mostrando sostegno durante il suo processo. La lettera privata, resa nota oggi, rivela un gesto di solidarietà che attraversa il confine tra Inghilterra e Francia. Camilla ha voluto esprimere la propria vicinanza a Pelicot, vittima di violenza, e le ha dedicato parole di incoraggiamento. La donna ha pubblicamente ringraziato la regina per il suo appoggio in un momento così difficile.

Un Messaggio dalla Corona: La Regina Camilla Sostiene Giséle Pelicot. Un gesto di solidarietà inatteso ha attraversato i confini della Manica: la regina Camilla ha inviato un messaggio di sostegno a Giséle Pelicot durante il suo processo, un atto di vicinanza rivelato solo ora. L’intervista esclusiva rilasciata da Pelicot alla Bbc il 14 febbraio 2026 ha portato alla luce questo gesto privato, riaccendendo il dibattito sulla violenza di genere e sull’importanza del supporto alle vittime. Il Contesto della Vicenda Pelicot. La vicenda di Giséle Pelicot ha catturato l’attenzione dei media francesi e internazionali per la sua complessità e delicatezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Gisèle Pelicot, una donna francese di 72 anni, ha deciso di parlare dopo decenni di silenzio.

Gisèle Pelicot ha ricevuto una lettera di Supporto dalla Regina Camilla, che l’ha lasciata molto emozionata.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Regina Camilla e la spilla a forma di teschio che racconta il legame con Elisabetta II (ma anche con il proprio padre)La regina Camilla si è recata all'Abbazia di Westminster per prendere parte alla 97esima edizione del Field of Remembrance, la cerimonia di commemorazione di tutti coloro che hanno perso la vita ... vanityfair.it

Regina Camilla, perché quella spilla a forma di corona la lega così tanto a CarloLa sovrana ha appuntato al suo cappotto una spilla a forma di corona Tudor, proprio lo stesso simbolo che Carlo III ha scelto di adottare nel suo stemma personale quando è diventato re, sostituendo la ... vanityfair.it

IL CAPPOTTO DELLA REGINA! Ma che meraviglia il nuovo cappotto della regina Camilla. Una creazione sartoriale in lana/cachemire color rosso segnato in vita da una doppia abbottonatura e una firma finale leggermente a uovo. Bellissimo e da copiare!! #q facebook