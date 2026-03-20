La teologia al servizio della reazione Da Berlusconi al referendum ecco il Potere divinizzato

Un referendum si terrà questa settimana con l’obiettivo evidente di modificare il ruolo della magistratura, portando il controllo dell’esecutivo su questa istituzione. La campagna ha coinvolto figure politiche di rilievo che hanno sostenuto questa riforma, mentre le opposizioni si oppongono alla proposta. La questione riguarda principalmente la separazione dei poteri e la possibilità di influenzare l’indipendenza giudiziaria.

Ormai risulta sufficientemente accertato che l’effettiva finalità non dichiarata del referendum di domenica e lunedì prossimi è quella di sottomettere la magistratura al controllo dell’esecutivo, azzerandone la natura di potere autonomo. Ossia la declinazione italiana – prima con Berlusconi, ora con Meloni – di un inquietate disegno promosso dall’Internazionale reazionaria ormai da anni: cancellare la preziosa tradizione del costituzionalismo liberal-democratico di matrice illuministica, che perseguiva la messa sotto controllo del Potere attraverso il bilanciamento e l’ispezionabilità. Mentre risulta rimosso o dimenticato l’autore del contributo tutto italiano al filone di pensiero che fa retrocedere a ordalia il principio di rappresentanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La teologia al servizio della reazione. Da Berlusconi al referendum, ecco il Potere divinizzato Articoli correlati A Palermo per il No al Referendum pure Morvillo, cognato di Falcone: “Campagna mediatica contro i giudici partì da Berlusconi”“Questa campagna mediatica contro la magistratura parte da lontano, da molto lontano, lo sapete tutti, parte dall’epoca berlusconiana. Marina Berlusconi: “Al referendum voterò sì, giustizia condizionata da vergognoso mercato nomine”(Adnkronos) – Al referendum sulla giustizia del 22-23 marzo prossimi, Marina Berlusconi voterà sì. Una raccolta di contenuti su La teologia al servizio della reazione... Pier Silvio Berlusconi: «Mediaset davanti al servizio pubblico. Ma senza regole i giganti del web giocano un’altra partita»Un 2025 da ricordare, soprattutto per gli ascolti e per la sensazione di avere trovato una traiettoria editoriale che «funziona» in un mercato televisivo sotto stress. Pier Silvio Berlusconi, ... ilmessaggero.it Pier Silvio Berlusconi: «La Ruota della Fortuna? Un fenomeno. Ascolti più alti del servizio pubblico, questa è la televisione generalista»Dal sogno paneuropeo di Mediaset alla sfida con i colossi del web, passando per ascolti record, informazione e futuro dell’Europa: le parole dell’ad al Tg5 Il 2025 si avvia alla conclusione come un ... leggo.it