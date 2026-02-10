Marina Berlusconi | Al referendum voterò sì giustizia condizionata da vergognoso mercato nomine

Marina Berlusconi ha deciso di votare sì al referendum sulla giustizia del 22-23 marzo. La sua scelta non è legata al nome o a motivi politici, ma perché crede che sia la cosa giusta. In un’intervista, ha criticato il sistema di nomine e ha definito il mercato che condiziona la giustizia “vergognoso”.

(Adnkronos) – Al referendum sulla giustizia del 22-23 marzo prossimi, Marina Berlusconi voterà sì. “E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta”. A dirlo è l’impreditrice, presidente di Fininvest, in un’intervista al ‘Corriere della sera’. “A questo dovrebbero servire i referendum – spiega – a votare sui contenuti, non in base alle appartenenze. Non è una resa dei conti politica, né un voto pro o contro il governo. La separazione delle carriere è necessaria per spezzare un giogo che soffoca tutti, a partire dagli stessi magistrati. E per garantire la vera ‘terzietà’ dei giudici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Marina Berlusconi: “Al referendum voterò sì, giustizia condizionata da vergognoso mercato nomine” Approfondimenti su Marina Berlusconi Referendum, Paolo Berlusconi: “Voterò sì perché l’ha detto Silvio. La giustizia non funziona” – Video Paolo Berlusconi ha annunciato che voterà sì al prossimo referendum, motivando la sua scelta con l’appoggio di Silvio Berlusconi e il ritenuto bisogno di migliorare il funzionamento della giustizia. Referendum Giustizia, moral suasion di Marina Berlusconi per il ‘Sì’: in agenda incontri con Tajani e Occhiuto Marina Berlusconi ha espresso il suo sostegno al referendum sulla giustizia, evidenziando l’importanza della separazione delle carriere. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Marina Berlusconi Argomenti discussi: Referendum giustizia, Marina Berlusconi: come voterà la presidente di Fininvest e perché; Marina Berlusconi: Giustizia condizionata da un mercato di nomine. Da Trump legge del più forte, prevaricazione, affarismo; Il Sì di Marina Berlusconi al referendum: Per spezzare un giogo che soffoca tutti, per la terzietà dei giudici; Referendum giustizia, Marina Berlusconi: Vergognoso mercato delle nomine. Il Sì di Marina Berlusconi al referendum: Per spezzare un giogo che soffoca tutti, per la terzietà dei giudiciLa presidente di Fininvest, primogenita di Silvio Berlusconi, parla di occasione irripetibile, perché c’è una ... huffingtonpost.it Intervista a Marina Berlusconi: «Giustizia condizionata da un vergognoso mercato delle nomine»«Al referendum del 22-23 marzo voterò Sì. E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta». Marina Berlusconi si ferma un attimo, poi aggiunge d’un fiato: «A questo dovre ... corriere.it Il Sì di Marina Berlusconi al referendum: "Per spezzare un giogo che soffoca tutti, per la terzietà dei giudici" x.com Il leader di Azione rilancia l’idea di un centro decisivo, aperto a riformisti del Pd, Forza Italia, PiùEuropa e area popolare. Condivide l’agenda liberale di Marina Berlusconi, boccia Green Deal e campo largo, e avverte: senza una svolta europeista l’Italia resta f facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.