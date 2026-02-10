Marina Berlusconi | Al referendum voterò sì giustizia condizionata da vergognoso mercato nomine

Da ildifforme.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marina Berlusconi ha deciso di votare sì al referendum sulla giustizia del 22-23 marzo. La sua scelta non è legata al nome o a motivi politici, ma perché crede che sia la cosa giusta. In un’intervista, ha criticato il sistema di nomine e ha definito il mercato che condiziona la giustizia “vergognoso”.

(Adnkronos) – Al referendum sulla giustizia del 22-23 marzo prossimi, Marina Berlusconi voterà sì. “E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta”. A dirlo è l’impreditrice, presidente di Fininvest, in un’intervista al ‘Corriere della sera’. “A questo dovrebbero servire i referendum – spiega – a votare sui contenuti, non in base alle appartenenze. Non è una resa dei conti politica, né un voto pro o contro il governo. La separazione delle carriere è necessaria per spezzare un giogo che soffoca tutti, a partire dagli stessi magistrati. E per garantire la vera ‘terzietà’ dei giudici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

marina berlusconi al referendum voter242 s236 giustizia condizionata da vergognoso mercato nomine

© Ildifforme.it - Marina Berlusconi: “Al referendum voterò sì, giustizia condizionata da vergognoso mercato nomine”

Approfondimenti su Marina Berlusconi

Referendum, Paolo Berlusconi: “Voterò sì perché l’ha detto Silvio. La giustizia non funziona” – Video

Paolo Berlusconi ha annunciato che voterà sì al prossimo referendum, motivando la sua scelta con l’appoggio di Silvio Berlusconi e il ritenuto bisogno di migliorare il funzionamento della giustizia.

Referendum Giustizia, moral suasion di Marina Berlusconi per il ‘Sì’: in agenda incontri con Tajani e Occhiuto

Marina Berlusconi ha espresso il suo sostegno al referendum sulla giustizia, evidenziando l’importanza della separazione delle carriere.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Marina Berlusconi

Argomenti discussi: Referendum giustizia, Marina Berlusconi: come voterà la presidente di Fininvest e perché; Marina Berlusconi: Giustizia condizionata da un mercato di nomine. Da Trump legge del più forte, prevaricazione, affarismo; Il Sì di Marina Berlusconi al referendum: Per spezzare un giogo che soffoca tutti, per la terzietà dei giudici; Referendum giustizia, Marina Berlusconi: Vergognoso mercato delle nomine.

marina berlusconi al referendumIl Sì di Marina Berlusconi al referendum: Per spezzare un giogo che soffoca tutti, per la terzietà dei giudiciLa presidente di Fininvest, primogenita di Silvio Berlusconi, parla di occasione irripetibile, perché c’è una ... huffingtonpost.it

marina berlusconi al referendumIntervista a Marina Berlusconi: «Giustizia condizionata da un vergognoso mercato delle nomine»«Al referendum del 22-23 marzo voterò Sì. E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta». Marina Berlusconi si ferma un attimo, poi aggiunge d’un fiato: «A questo dovre ... corriere.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.