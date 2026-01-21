A Palermo per il No al Referendum pure Morvillo cognato di Falcone | Campagna mediatica contro i giudici partì da Berlusconi

A Palermo, Morvillo, cognato di Falcone, si è schierato contro il referendum, evidenziando come la campagna mediatica contro la magistratura abbia radici profonde, risalendo all’epoca berlusconiana. Le sue parole sottolineano un percorso di contestazione che, secondo lui, si è sviluppato nel tempo, influenzando il clima politico e giudiziario nel nostro Paese.

“Questa campagna mediatica contro la magistratura parte da lontano, da molto lontano, lo sapete tutti, parte dall’epoca berlusconiana. Oggi noi siamo in una realtà in cui i magistrati sono il pericolo numero uno del nostro Paese, perché quando si arriva a dire che sono un ostacolo in tema di sicurezza a ciò che fanno le forze dell’ordine e il Parlamento, stiamo parlando di qualcosa che è molto peggio del criminale, perché il criminale commette un reato e basta, la magistratura impedisce l’azione del Parlamento e l’azione delle forze dell’ordine in materia di sicurezza”. A dirlo è l’ex magistrato Alfredo Morvillo, fratello di Francesca Morvillo e cognato di Giovanni Falcone, che per 43 anni ha indossato la toga anche come procuratore capo, ed oggi è coordinatore a Palermo del comitato per No al referendum sulla giustizia, che si è riunito martedì pomeriggio al cinema Rouge et Noir nel capoluogo siciliano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Morvillo a Palermo, Galli a Genova, Santalucia a Roma: i volti dell’Anm per il No al referendum sulla riforma NordioIl Comitato per il No dell’Anm sceglie i suoi rappresentanti principali in diverse città italiane in vista del referendum sulla riforma Nordio, che mira a modificare la separazione tra carriere di giudici e pubblici ministeri e a introdurre il sorteggio per la selezione dei membri del Csm.

Riscaldamenti guasti al Morvillo-Falcone-Bassi: "Impianto regolarmente funzionante"La Provincia di Brindisi ha precisato che l'impianto di riscaldamento dell'istituto Morvillo-Falcone-Bassi è regolarmente funzionante.

