Il giudice per le indagini preliminari di Napoli ha respinto l’archiviazione e ordinato ulteriori approfondimenti riguardo alla morte di un neonato avvenuta il 16 febbraio 2024 presso l’ospedale Monaldi. La decisione mira a fare maggiore chiarezza sulle circostanze del decesso, in attesa di ulteriori indagini che possano contribuire a ricostruire con precisione quanto accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il gip Federica De Bellis del tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di archiviazione e chiesto altre indagini per fare luce sulla morte di un neonato in attesa di un intervento chirurgico al cuore, deceduto il 16 febbraio 2024 nell’ ospedale Monaldi. Dopo la morte del piccolo, che aveva appena due mesi e mezzo, fu presentata una denuncia dai suoi genitori (rappresentati dall’avvocato Tommaso Ciro Civitella ) convinti che non si trattasse di un decesso causato dal difetto intraventricolare che aveva dalla nascita ma che ci fossero delle responsabilità sanitarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Neonato morto a Napoli, gip rigetta archiviazione e chiede nuove indagini

Leggi anche: “No all’archiviazione“. Il gip chiede altre indagini sulla morte di Jeremy

Leggi anche: Respinta l'archiviazione, disposte nuove indagini sulla morte di Dora Lagreca

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pizzaiolo morto a Napoli, il gip ha riaperto il caso: «Faro sul party in casa» - Dunque, si riparte da un punto fermo: dal corpo di un giovane uomo, all’alba di una mattina di gennaio di due anni fa, all’interno della scala di un condominio privato, in via Duomo. ilmattino.it

#MedioOriente Un altro neonato morto di freddo a Gaza dove centinaia di migliaia di palestinesi vivono ancora nelle tende. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. "La situazione è di totale devastazione" dice il Patriarca di Gerusalemme, cardinale Pizzaball - facebook.com facebook

#MedioOriente Un altro neonato morto di freddo a Gaza dove centinaia di migliaia di palestinesi vivono ancora nelle tende. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. "Si muore di freddo e per mancanza di assistenza" dice il Patriarca di Gerusalemme, cardinal x.com