Mamma e figlio fuggiti dall'Ucraina morti nel lago di Garda gip rigetta archiviazione | il caso si riapre

La giudice di Rovereto ha deciso di riaprire le indagini sul caso di Hanna Shabratska e del suo bambino Oleksii, morti nel lago di Garda lo scorso luglio. La richiesta di archiviazione era stata respinta, lasciando aperta la possibilità di approfondire le cause di quella tragedia.

La gip di Rovereto ha rigettato l’archiviazione sul caso di Hanna Shabratska e del figlio Oleksii, morti nel lago di Garda nel luglio 2024. Disposte nuove indagini per stabilire quale ufficio provinciale sia responsabile della sicurezza del tratto di Punta Lido, già noto per la pericolosità.🔗 Leggi su Fanpage.it

