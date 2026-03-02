Durante la gara di Buriram, la Ducati ha affrontato una giornata difficile, con una prestazione meno brillante rispetto alle aspettive. Tardozzi ha dichiarato che la squadra ha subito una lezione, ma ha anche assicurato che la verità sulla performance emergerà nelle prossime competizioni. La corsa ha evidenziato delle criticità che verranno analizzate in vista dei circuiti successivi.

La corsa di Buriram ha segnato una giornata in cui la Ducati ha dovuto confrontarsi con dinamiche impreviste e con una prestazione meno incisiva rispetto alle attese, nonostante una pista che, sulla carta, potesse favorire il pacchetto italiano. In quest'occasione si è posta l'esigenza di analizzare cosa sia andato storto e quali indicazioni trarre per il prosieguo della stagione. Nella gara asiatica la striscia di podi Ducati si è conclusa a quota 88, con Marc Marquez che ha tentato di mantenere alto il vessillo della casa italiana prima di un incidente a cinque giri dalla fine. Uscendo largo in curva 4, ha urtato il cordolo, causando una ammaccatura al cerchio e la perdita di pressione della gomma, situazione confermata anche dal fornitore di pneumatici e dal team manager.

© Mondosport24.com - Tardozzi: "A Buriram abbiamo subito una lezione, ma la verità emergerà sui circuiti futuri

Perché la penalità a Marquez cambia le regole del gioco: a Buriram esplode la rabbia di TardozziLa reazione del team manager Ducati è durissima: "Se poi vogliamo giocare a pettinare le bambole è un altro discorso.

