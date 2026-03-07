Il Veneto celebra le donne Stefani | La spina dorsale della nostra comunità

Il Veneto dedica una giornata alle donne e alla loro presenza nella società. La presidente della regione ha sottolineato che il contributo femminile rappresenta la spina dorsale della comunità, evidenziando come il talento femminile possa trasformare le difficoltà in opportunità e le debolezze in punti di forza. La celebrazione si concentra sull’importanza del ruolo delle donne nel tessuto sociale e produttivo locale.

«È il genio femminile la forza capace di trasformare un problema in una soluzione, una fragilità in dono e punto di forza. A tutte voi va il mio augurio e il mio grazie più profondo. Siete la spina dorsale della nostra comunità». Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, rivolge il suo messaggio a tutte le cittadine venete in occasione della Giornata Internazionale della Donna. «Senza il coraggio, l’intelletto e la tenacia delle donne, il Veneto non sarebbe la terra che conosciamo». Il Presidente si rivolge direttamente a loro, alle donne venete: «Dalle pioniere di ieri alle giovani che oggi studiano nelle nostre scuole e università per costruire il loro domani: siete voi la vera infrastruttura del Veneto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

È il Napoli dei gregari, sono loro la spina dorsale della squadra di ConteDa Juan Jesus a Rrahmani, da Elmas a Spinazzola, sono loro l'architrave di questa squadra che ha vinto due scudetti in tre anni Più che una partita...

La logistica bergamasca, “spina dorsale” del gigante manifatturiero orobicoLa logistica è il motore invisibile che fa correre l’industria della nostra provincia.

Castelfranco Veneto | L’Incontro “cambia look” e celebra 35 anni di persone, relazioni e progetti - facebook.com facebook