È il Napoli dei gregari sono loro la spina dorsale della squadra di Conte

Il Napoli di Conte si affida spesso ai suoi gregari, giocatori fondamentali per l’equilibrio della squadra. Juan Jesus e Spinazzola rappresentano questa componente silenziosa ma essenziale, dimostrando quanto il contributo dei più discreti possa fare la differenza. La recente sfida ha sottolineato l’importanza di questi elementi, che, pur senza apparire sempre sotto i riflettori, costituiscono la vera colonna portante del team.

Ode a Juan Jesus e Spinazzola: il Napoli sta scoprendo l’importanza dei gregari Più che una partita tra due squadre di alto livello, è stato un allenamento a porte aperte. Lazio e Napoli arrivavano alla sfida dell’Olimpico in condizioni diametralmente opposte: da una parte gli azzurri, rivitalizzati dal nuovo 3-4-2-1 targato Conte; dall’altro la Lazio svuotata dalla malagestione di Lotito e Fabiani. Eppure il Napoli arrivava alla partita con la solita lista di assenti di lusso che solo a leggerla mette angoscia. Provateci per un attimo: si tratta di Meret, Beukema, Gilmour, Anguissa (!), De Bruyne (!) e Lukaku (!). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

