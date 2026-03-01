Sanremo 2026 il sospetto su Stefano De Martino | Rendere le cose più facili

Durante la presentazione del festival di Sanremo 2026, è stato annunciato ufficialmente che Stefano De Martino ricoprirà sia il ruolo di conduttore che di direttore artistico. La dichiarazione è stata fatta durante un evento legato alla manifestazione, con il pubblico presente che ha ascoltato con attenzione le parole del rappresentante dell’organizzazione. La notizia ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e i fan della musica italiana.

"Ho un grande onore, per la prima volta accade al festival di Sanremo: posso annunciare ufficialmente che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del prossimo festival di Sanremo". Lo ha annunciato Carlo Conti, raggiungendo De Martino in platea all'Ariston. "È un onore vero, un gesto di generosità non scontata che ricorderò per sempre, voglio ringraziare la Rai, e ora testa bassa e pedalare ", il commento di De Martino, emozionato. Intanto sui social i telespettatori si sono emozionati al pensiero di vedere Stefano De Martino alla conduzione del Festival: "Comincio a pensare che quest'anno hanno fatto un festival 'al.

Carlo Conti interviene su Stefano De Martino: le parole su Sanremo fanno discutere

Stefano De Martino è pronto per Sanremo? Ma soprattutto: Sanremo è pronto per Stefano De Martino?

