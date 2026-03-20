La sentenza che fa scuola | in cattedra dopo i 67 anni

Un insegnante precaria di Siena ha fatto ricorso contro il Ministero dell’istruzione dopo essere stata esclusa dalle graduatorie delle supplenze al compimento dei 67 anni, nonostante non avesse i contributi minimi necessari per la pensione. La sentenza emessa il 20 marzo 2026 stabilisce che la docente può continuare a insegnare, aprendo un precedente nel settore scolastico. La decisione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori.

Siena, 20 marzo 2026 – Docente precaria esclusa dalle graduatorie delle supplenze al raggiungimento dei 67 anni d’età, ma senza contributi minimi per andare in pensione: l’insegnante fa ricorso e vince contro il Ministero dell’istruzione. Docente a 67 anni senza pensione: il Tribunale di Siena ribalta il Ministero. E’ la sintesi di una storia giudiziaria che interesserà molti lavoratori della scuola. A renderla nota è la Flc Cgil di Siena, dopo la sentenza 1352026 del Tribunale di Siena, sezione lavoro, pubblicata una settimana fa, il 13 marzo: la sentenza ha accolto integralmente il ricorso promosso contro il Ministero dell’istruzione e del merito, in materia di permanenza nelle graduatorie provinciali per le supplenze (gps) oltre il 67° anno di età in assenza del requisito minimo contributivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sentenza che fa scuola: in cattedra dopo i 67 anni Articoli correlati L’orribile violenza davanti al figlio di 4 anni: disumano, arriva la sentenza che fa infuriareLa giudice per le indagini preliminari ha emesso una sentenza di condanna relativamente mite nei confronti dell’uomo accusato di aggressione sessuale... Leggi anche: Cinque anni fa la sentenza che salvò Lula. Ora la democrazia in Brasile non lotta per vincere, ma per sopravvivere Altri aggiornamenti su La sentenza che fa scuola in cattedra... Temi più discussi: Scuola, una sentenza che fa giurisprudenza; Una racchetta colpisce un alunno di 10 anni durante educazione fisica con rottura di due denti. Famiglia fa ricorso e la scuola viene condannata a pagare oltre 8mila euro; Sicilia, un avvocato citava sentenze inventate utilizzando l'IA. Condannato; DIMENSIONAMENTI SCOLASTICI: LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA LE RAGIONI DEI TERRITORI. Servizio nelle scuole paritarie: la sentenza della Corte di Cassazione che cambia le regole per la ricostruzione della carrieraLa sentenza della Corte di Cassazione chiarisce l'importanza del servizio nelle scuole paritarie per la carriera degli insegnanti. informazionescuola.it SCUOLA: MATTIA (PD), SENTENZA C. STATO FA GIURISPRUDENZA SU TUTTI ACCORPAMENTIRoma, 13 mar - La decisione del Consiglio di Stato che respinge il ricorso della Regione Lazio e conferma la sentenza del Tar sul dimensionamento scolastico non solo rappresenta una vittoria per il t ... 9colonne.it «Polignano, prescritti gli abusi edilizi a Cala Paura». La sentenza su Punta Perotti evita la confisca - News x.com Sono appena uscite le motivazioni della sentenza che riguarda l'ex coppia di tecnici sostituita recentemente da Lombardo - facebook.com facebook