Una sentenza è stata emessa nei confronti di un uomo accusato di aver commesso un’aggressione sessuale a Biella, con una condanna relativamente lieve. La decisione è stata presa dalla giudice per le indagini preliminari, che ha considerato lo sconto di pena previsto per il rito abbreviato. L’incidente ha coinvolto anche un bambino di 4 anni presente durante il fatto.

La giudice per le indagini preliminari ha emesso una sentenza di condanna relativamente mite nei confronti dell’uomo accusato di aggressione sessuale a Biella, tenendo conto dello sconto di pena previsto per il rito abbreviato. L’imputato è stato condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione, comprensivi della riduzione di un terzo della pena. Il pubblico ministero, che rappresentava l’accusa, aveva invece chiesto una condanna molto più severa, pari a dieci anni di reclusione, ritenendo gravi i fatti contestati. La decisione della giudice ha quindi sorpreso parte della comunità e degli operatori giudiziari coinvolti. Per comprendere appieno le motivazioni del provvedimento sarà necessario attendere il deposito ufficiale delle motivazioni della sentenza di primo grado, documento che fornirà le basi giuridiche della decisione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’orribile violenza davanti al figlio di 4 anni: disumano, arriva la sentenza che fa infuriare

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