Restyling all’Osservanza anche il locale Vivanderia si rifà il look | Orgogliosi

Il ristorante Vivanderia Note e Aromi di Imola rinnova il proprio spazio, in linea con il restyling dell’area dell’Osservanza. Un intervento volto a valorizzare il locale, mantenendo la sua identità, e a prepararsi alle sfide future, offrendo un ambiente rinnovato ai clienti di sempre e a nuovi visitatori. La trasformazione si inserisce nel progetto di valorizzazione del complesso storico, con attenzione alla qualità e all’accoglienza.

Imola, 17 gennaio 2026 – Il ristorante la 'Vivanderia Note e Aromi' di Imola si rifà il look per farsi trovare pronto al nuovo corso del complesso storico dell'Osservanza. Un intervento di riqualificazione e restauro del locale inglobato all'interno dell'ex manicomio imolese, ormai diventato un punto fermo del tessuto ricettivo e di ristorazione della città, sostenuto dallo chef e titolare Michele Quitadamo: " Nel prossimo luglio taglieremo il traguardo degli 8 anni di avventura imprenditoriale in un contesto che ho imparato a chiamare casa – confida il mago dei fornelli pugliese protagonista dello scenario culinario romagnolo da ormai una dozzina d'anni –.

