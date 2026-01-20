Stagno di Focene procede spedito il potenziamento dell’impianto idrovoro

A Focene, il 20 gennaio 2026, si segnala l’avvio ufficiale dei lavori di potenziamento dell’impianto idrovoro dello Stagno, iniziati lo scorso 8 ottobre alla presenza del sindaco Mario Baccini. Il progetto mira a migliorare la gestione delle acque e la sicurezza del territorio, garantendo interventi più efficaci nel rispetto delle norme ambientali e della comunità locale.

Fiumicino, 20 gennaio 2026 – Lo scorso 8 ottobre, alla presenza del sindaco Mario Baccini, è stato ufficialmente avviato i l cantiere per il potenziamento dell’impianto idrovoro dello Stagno di Focene. L’intervento, promosso dal Comune di Fiumicino in collaborazione con il Consorzio di Bonifica del Litorale Nord e Maccarese S.p.A., è finalizzato al miglioramento della qualità delle acque marine e al riuso delle risorse idriche a fini irrigui. “Il direttore dei lavori ci ha comunicato che le attività previste dal progetto, nel tratto di condotta ricadente all’interno del Consorzio di Bonifica, sono attualmente in corso e procedono regolarmente.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Aeroporto, lavori all’impianto idrovoro della pista 3: stop temporaneo alla Ciclovia TirrenicaIl Comune di Fiumicino comunica che, a causa di un intervento urgente di riqualifica, la Ciclovia Tirrenica sarà temporaneamente chiusa nel tratto che attraversa l’aeroporto Leonardo da Vinci.