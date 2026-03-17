Il Cesena ha perso 3-0 a Mantova in una partita in cui la squadra non è riuscita a segnare. La sconfitta si aggiunge a un periodo difficile, con un risultato positivo che manca da circa un mese e mezzo e un totale di 10 punti ottenuti nelle ultime 15 partite. Dopo l’esonero dell’allenatore, la squadra ha continuato a mostrare difficoltà sul campo.

Cesena, 17 marzo 2026 – Non basta nemmeno l’esonero a dare uno scossone all’ambiente. Il Cesena cade 3-0 a Mantova, non vince da un mese e mezzo e allunga la striscia negativa, che parla di 10 punti conquistati nelle ultime 15. La prima mossa del nuovo corso targato Ashley Cole è il cambio di modulo, col Cesena che passa dal 3-5-2 di Mignani al 4-2-3-1 dell’inglese. La diversa disposizione in campo porta, inevitabilmente, anche diversi uomini: Corazza titolare dopo la doppietta col Frosinone, ma anche Vrioni dal primo. Shpendi, invece è arretrato sulla linea dei trequartisti assieme a Ciervo e Berti, mentre a fare da frangiflutti davanti alla difesa ci sono Francesconi e Guidi, che torna al ruolo che occupava al Pontedera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena cade 3-0 a Mantova. Cole: male la prima

Articoli correlati

Sorpresa Cesena: il nuovo allenatore sarà Ashley Cole, alla sua prima esperienza in panchinaSarà l’effetto Fabregas, sarà che l’essere stato bandiera e giocatore di una forza fuori dal comune porti ad avere sempre fame di nuove esperienze.

Leggi anche: Clamoroso a Cesena: esonerato Mignani, arriva Ashley Cole. Per l'ex stella inglese prima volta in panchina

Una selezione di notizie su Cesena cade

Temi più discussi: Incidente in periferia, cade da solo dal monopattino e finisce ricoverato in prognosi riservata; Giovanili | L’Under 17 ferma la capolista Juventus a Martorano; Pallavolo, cade la Life365.eu a Riccione: forlivesi sconfitte con un secco 3-1; La Life365.eu cade nel derby salvezza: Riccione vince 3-1.

Il Cesena cade 3-0 a Mantova. Cole: male la primaL'esonero non offre lo scossone richiesto: brutta prestazione dei bianconeri, schierati dal neo tecnico con un inedito 4-2-3-1. Un autogol di Zaro apre il match, chiuso poi da Meroni e Mancuso ... ilrestodelcarlino.it

Prestazione di cuore del Milan Primavera che cade a CesenaNella giornata di ieri il Milan Primavera è sceso in campo per il posticipo della 29esima giornata del campionato di Primavera 1 ma ha alzato bandiera bianca contro il Cesena, ... milannews.it

Incidente in periferia, cade da solo dal monopattino e finisce ricoverato in prognosi riservata #Cesena - facebook.com facebook

Cesena, cade in monopattino in via San Vittore: un 35enne finisce in Rianimazione x.com