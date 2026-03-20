I funerali di Umberto Bossi si svolgeranno domenica a Pontida, nel monastero di San Giacomo, secondo quanto deciso dal Senatur. L’evento si terrà nel luogo simbolo del raduno annuale della Lega Nord, attirando l’attenzione di molti. La scelta di questa location riflette il legame tra Bossi e il territorio, confermando la volontà di celebrare la sua figura in un luogo di grande importanza per il partito.

Gemonio (Varese), 20 marzo 2026 - I funerali di Umberto Bossi, così come voleva il Senatur, si terranno domenica a Pontida, luogo culto e del raduno annuale della Lega Nord. Una scelta ovviamente non casuale, voluta anche dalla famiglia, e un ritorno alle origini del Bossi pensiero e della storia lombarda. PONTIDA ( BG ) 03-06-2007 RADUNO DELLA LEGA NORD A PONTIDA. NELLA FOTO: ROSY MAURO E UMBERTO BOSSI. FOTO: PIER MARCO TACCA ALDO LIVERANI Le esequie infatti si celebreranno alle 14 nel monastero di San Giacomo, luogo simbolo della storia lombarda. Qu i, secondo la tradizione ma senza riscontro storico, si sarebbe tenuto, il 7 aprile 1167, il famoso giuramento di Pontida da cui nacque la Lega Lombarda e l’opposizione all'imperatore Federico Barbarossa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La scelta di Umberto Bossi: funerale nel monastero di San Giacomo a Pontida. Ecco perché tra storia e mito

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