Un portavoce del ministero degli Esteri ha riferito alla Cnn che nel Mediterraneo si trova una

La nave gasiera alla deriva davanti a Tripoli, nei pressi del gasdotto Greenstream che rifornisce l'Italia. Come la Libia è diventata terreno di scontro fra Mosca e Kyiv a colpi di traffici di armi e fake news C’è una “bomba a orologeria pronta a esplodere” nel Mediterraneo, ha avvisato qualche giorno fa un portavoce del nostro ministero degli Esteri sentito dalla Cnn. Questa bomba si chiama Arctic Metagaz, una nave gasiera della flotta ombra russa colpita lo scorso 3 marzo da “droni marittimi e aerei in acque neutrali”, secondo quanto dichiarato dal ministero degli Esteri di Mosca, a circa 168 miglia nautiche a sud-est di Malta. I principali indiziati ad avere lanciato l’attacco sono gli ucraini che in segreto operano nella Libia occidentale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Russia non vede l’ora che l’Arctic Metagaz distrutta dagli ucraini diventi un disastro

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Tutto quello che riguarda Arctic Metagaz

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#ArcticMetagaz Update position 2026-03-16 34 54N 013 38E * 83 NM SE Lampedusa 90 NM SW Malta 142 NM NNE Tripoli * Source: Malta Radio OA87 navigational warning navtex. OSINT data and map SCA/RR #Malta #Lampedusa #Libya #MA x.com