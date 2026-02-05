Manca poco all’inizio della terza manche delle prove singolo maschile di slittino alle Olimpiadi. Fischnaller punta a confermarsi dopo le buone prestazioni delle prime due manches, mentre gli altri atleti cercano di migliorare i tempi in vista della gara ufficiale. La tensione si fa sentire tra gli atleti, pronti a scendere sulla pista in attesa del via.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DEL SINGOLO FEMMINILE DI SLITTINO DALLE 17.00 14.13 I tre azzurri che parteciperanno alla competizione saranno anche i primi tre atleti a scendere in pista. In ordine, Leon Felderer aprira le danze, seguito poi da Alex Gufler e da Dominik Fischnaller. 14.10 Dopo una grande prima giornata di prove sulla pista Eugenio Monti, Fischnaller e i suoi compagni italiani vogliono continuare a fare bene nelle manche dello slittino singolo maschile. Manca poco all’inizio della terza, che verrà seguita dalla quarta e ultima di giornata. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della seconda giornata di prove dello slittino maschile delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con la pista Eugenio Monti che continua ad essere il grande palcoscenico in vista della gara che assegnerà le tre ambitissime medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: manca poco all’inizio della terza manche, Fischnaller vuole confermarsi in vista della gara

Approfondimenti su Slittino Prove

La seconda manche delle prove singolo maschile di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina si conclude con il miglior tempo di Fischnaller, che si conferma tra i favoriti.

Questa sera si sono svolte le prove del singolo maschile di slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Slittino Prove

Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fischnaller svetta nella seconda manche, bene Felderer; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: in pista l’outsider Verena Hofer; LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: proseguono i test di Fischnaller sulla ‘Eugenio Monti’; Dominik Fischnaller in testa nella seconda prova olimpica di slittino. Leon Felderer ancora velocissimo.

LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: proseguono i test di Fischnaller sulla ‘Eugenio Monti’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della seconda giornata di ... oasport.it

LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia l’avventura di Verena HoferCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prove dello slittino singolo ... oasport.it

SI COMINCIA Riflettori accesi sul budello di Cortina d’Ampezzo! Dalle 19.30 sono in programma le prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino! È il momento di Dominik Fischnaller e compagni, dai dai daiiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam #Roa facebook