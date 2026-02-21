LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Baumgartner insegue il podio Lochner vuole confermarsi in testa

Durante la gara ai Giochi di Pechino, Baumgartner ha iniziato con un margine di appena un centesimo, spingendo forte per allungare il passo. Lochner, invece, cerca di mantenere la posizione di vertice e confermare il suo primato. La competizione si infiamma mentre i due atleti danno il massimo, consci dell’importanza di ogni centesimo. La tensione cresce e ogni azione può fare la differenza nel tentativo di salire sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.56 Alla partenza, Baumgartner ha un solo centesimo di vantaggio, che deve assolutamente aumentare. 12.55 I coreani chiudono con un totale di 1.49.50 e un tempo di manche di 54.90. Ovviamente arriva il primo posto per 11 centesimi di vantaggio, ma adesso tocca al nostro Baumgartner cercare di recuperare terreno per rincorrere il podio, distante solo 16 centesimi. 12.53 Kim sbaglia in partenza ma con la sua Corea al secondo intermedio recupera terreno e ha 4 centesimi di vantaggio da gestire! 12.52 Horn e il suo equipaggio statunitense si peggiorano nel corso della pista perdendo terreno, ma i 9 centesimi di vantaggio bastano e avanzano per trovare la vetta e chiudere in testa provvisoriamente.🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner recupera posizioni, Lochner si conferma in testaBob a due alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Baumgartner ha risalito alcune posizioni mentre Lochner si mantiene in testa.

LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Lochner domina la prima manche, Baumgartner può sperare nel podioLochner ha vinto la prima manche di bob alle Olimpiadi 2026, grazie a una corsa molto veloce che gli ha permesso di stabilire il nuovo record della pista.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.