la rinascita di bianca balti 42 anni al grido still alive

La modella italiana Bianca Balti ha compiuto 42 anni e ha celebrato il compleanno al Nepentha Club di Milano. La festeggiamento si è svolto in un ambiente elegante, con amici e colleghi presenti per condividere il momento speciale. La Balti ha deciso di condividere sui social il suo messaggio di vita con il grido “Still alive”.

Bianca Balti, la top model italiana, ha festeggiato i suoi 42 anni in grande stile a Milano, al Nepentha Club. Il party è stato un vero e proprio inno alla vita, con la scritta “Still Alive” sulla torta, a simboleggiare la sua rinascita dopo la malattia. La Balti si è presentata come una regina, con un mini abito argento scintillante e una coroncina da “queen” in testa. Tra gli ospiti vip, Giulia Salemi, Levante, Nima Benati e molti altri, tutti lì per celebrare la sua nuova vita. La top model ha affrontato un anno difficile, ma è uscita più forte e determinata, come palesato a Sanremo 2026, quando in co-conduzione è apparsa in forma smagliante. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Buon compleanno Bianca Balti! 42 anni e una bellezza che non è solo estetica, ma anche forza, eleganza e personalità. Un’icona che continua a brillare con naturalezza, dentro e fuori le passerelle. #FBLifeStyle - facebook.com facebook

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