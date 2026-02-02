Bianca Balti torna in pubblico e mostra con orgoglio i suoi nuovi capelli ricci e selvaggi. Dopo un anno dall’ultima chemio, la top model celebra la sua rinascita e la forza di ripartire. In un’occasione pubblica, sfoggia una chioma che rappresenta il suo percorso di lotta e di speranza. La sua storia dimostra come si possa ritrovare la bellezza e la fiducia anche dopo momenti difficili.

Il tempo. Il tempo ha un valore diverso per chi ha guardato in faccia la malattia e Bianca Balti oggi ha deciso di condividere con il mondo un anniversario che profuma di vittoria silenziosa. A dodici mesi esatti dalla conclusione del ciclo di cure per il tumore ovarico la celebre modella ha affidato ai social una riflessione intensa che tocca le corde più profonde della resilienza umana. Ricorda quel momento finale della chemioterapia come un passaggio avvenuto senza cerimonie o suoni di campane ma avvolto in un silenzio che ancora oggi le lascia addosso un pizzico di malinconia.

Bianca Balti e il miracolo della rinascita un anno dopo l'ultima chemioterapia

A un anno dalla fine della chemioterapia, Bianca Balti mostra i capelli ricresciuti sui social.

