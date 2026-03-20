La top model italiana Bianca Balti ha celebrato il suo 42° compleanno a Milano, presso il Nepentha Club. La modella è stata protagonista di una serata in cui ha condiviso il momento con amici e colleghi. La festa si è svolta in un’atmosfera di festa e allegria, con Bianca che ha mostrato il suo entusiasmo e il suo spirito di rinascita.

Bianca Balti, la top model italiana, ha festeggiato i suoi 42 anni in grande stile a Milano, al Nepentha Club. Il party è stato un vero e proprio inno alla vita, con la scritta “Still Alive” sulla torta, a simboleggiare la sua rinascita dopo la malattia. La Balti si è presentata come una regina, con un mini abito argento scintillante e una coroncina da “queen” in testa. Tra gli ospiti vip, Giulia Salemi, Levante, Nima Benati e molti altri, tutti lì per celebrare la sua nuova vita. La top model ha affrontato un anno difficile, ma è uscita più forte e determinata, come palesato a Sanremo 2026, quando in co-conduzione è apparsa in forma smagliante. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - La rinascita di Bianca Balti al grido di “Still alive”

Articoli correlati

La rinascita di Bianca Balti dopo il tumore: ecco come sta oggi, il racconto commuove tuttiBianca Balti racconta la sua rinascita a un anno dalla chemioterapia: i capelli che ricrescono diventano simbolo di forza, resilienza e amore per il...

Bianca Balti e il miracolo della rinascita un anno dopo l’ultima chemioterapiaLa top model celebra la forza della vita attraverso il simbolo dei suoi nuovi capelli ricci e selvaggi Il tempo… Il tempo ha un valore diverso per...

Una selezione di notizie su Bianca Balti

Temi più discussi: Bianca Balti, casa a Los Angeles: interni e giardino con piscina; Diesel AW 2026/27: l’imperfezione come identità e l’archivio come futuro; Il front row della sfilata Interferenze lancia le nuove tendenze capelli Dal ritorno del liscio specchiato di Gwyneth Paltrow al romantico micro bob di Bianca Balti fino al pixie cut di Micaela Ramazzotti Ecco i tagli e i colori che domineranno la primavera; Nauta 2026: bilancio oltre le aspettative.

''Ancora viva'': Bianca Balti compie 42 anni e festeggia a Milano con un party scatenato, foto''Ancora viva'': Bianca Balti compie 42 anni e festeggia a Milano con un party scatenato, guarda le foto della festa ... gossip.it

Bianca Balti: la rinascita dopo il tumore, l’amore con Alessandro Cutrera e il consiglio alle due figlieRoma, 27 febbraio 2026 – Era già salita sul palco dell’Ariston lo scorso anno per un ritorno che fu molto più di una semplice apparizione: Bianca Balti mostrò con orgoglio le cicatrici della malattia, ... quotidiano.net

Buon compleanno Bianca Balti! 42 anni e una bellezza che non è solo estetica, ma anche forza, eleganza e personalità. Un’icona che continua a brillare con naturalezza, dentro e fuori le passerelle. #FBLifeStyle - facebook.com facebook

#Sanremo, Bianca #Balti: "Sul palco per chi combatte e chi non c'è più" #Sanremo2026 #biancabalti #festivaldisanremo x.com