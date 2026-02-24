La promessa anticipazioni al 7 marzo | Eugenia affronta Leocadia

Eugenia scopre chi è il padre di Angela e decide di affrontare Leocadia, causando tensione tra le due. La rivelazione mette in discussione i legami familiari e cambia le dinamiche tra i personaggi. Eugenia si presenta decisa a chiedere spiegazioni, mentre Leocadia appare sorpresa e in difficoltà. La scena si svolge in un ambiente carico di emozioni forti, lasciando presagire sviluppi sorprendenti nelle prossime puntate.

La promessa, anticipazioni dall'1 al 7 marzo. Eugenia affronta Leocadia e le rivela di essere a conoscenza dell’identità del padre di Angela. Mentre Lorenzo non riesce a trattenere la propria frustrazione per il ritorno della moglie, Eugenia affronta Leocadia e le rivela di essere a conoscenza dell’identità del padre di Angela. Nel frattempo, Lope smaschera il falso stalliere e, insieme a Curro, organizza un piano per incontrarlo al Casino Reale di Villalquino, continuano le anticipazioni de La promessa. Tono continua a non farsi vivo: Manuel tenta di convincersi che si tratti solo di un ritardo, ma Simona teme che il figlio abbia combinato un altro guaio. 🔗 Leggi su 2anews.it Leggi anche: La Promessa, anticipazioni dal 19 al 25 gennaio 2026: Leocadia prende possesso della camera di Cruz Leggi anche: La Promessa Anticipazioni 6 dicembre 2025: I misteri su Leocadia si infittiscono! Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 22 al 28 febbraio; La Promessa, le trame della settimana dal 23 febbraio all'1 marzo; La Promessa anticipazioni 22 febbraio: Adriano spiazza Catalina, vuole sposarla in segreto; La Promessa: anticipazioni da lunedì 16 a sabato 21 febbraio! Lorenzo trema, torna Eugenia. La Promessa, anticipazioni settimanali dal 21 al 27 febbraio 2026: Catalina e Adriano preparano il matrimonio di nascostoCatalina e Adrinao organizzano le nozze in gran segreto: trame puntate La Promessa in onda su Rete 4 dal 21 al 27 febbraio. superguidatv.it Trame La Promessa dal 23 febbraio – 1 marzo, anticipazioniLa Promessa anticipazioni dal 23 febbraio al 1 marzo: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. tvserial.it La Promessa, anticipazioni 24 febbraio: Eugenia smaschera Curro e sfida Alonso La soap spagnola La Promessa torna con una puntata ricca di colpi di scena. Domani alle 19:40 su Rete 4, scopriremo come Eugenia scopre la dura verità su Curro, umiliato - facebook.com facebook