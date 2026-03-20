epstein files anche la futura regina di norvegia mette marit manipolata e ingannata chiede giustizia

La futura regina di Norvegia, Mette-Marit, ha dichiarato di essere stata manipolata e ingannata dal finanziere Jeffrey Epstein. In un’intervista, ha chiesto giustizia riguardo alla sua esperienza e ha riferito di aver avuto rapporti con Epstein. La notizia si aggiunge alle rivelazioni emerse dai documenti noti come “Epstein files”.

“Manipolata e ingannata” da Jeffrey Epstein. A dirlo è la principessa Mette-Marit, futura regina di Norvegia, che in una intervista ha parlato dei suoi rapporti col miliardario pedofilo statunitense, morto in carcere nel 2019, emersi dopo la diffusione degli Epstein files. “Vorrei non averlo mai incontrato”, ha detto, aggiungendo che le vittime di abusi sessuali di Epstein “meritano giustizia”. La futura regina di Norvegia Mette-Marit negli Epstein files "Manipolata e ingannata" da Jeffrey Epstein Il rapporto tra Epstein e la principessa Il figlio Marius Borg Hoiby a processo per stupro La futura regina di Norvegia Mette-Marit negli Epstein files Continua a produrre effetti l’onda lunga degli Epstein files. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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