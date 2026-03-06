Giornate FAI di primavera | porte aperte all’arte e alla bellezza

Da bolognatoday.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Giornate FAI di Primavera tornano in tutta Italia per la 34esima edizione, con porte aperte in numerosi luoghi di interesse artistico e storico. L’evento si svolgerà sabato 21 e domenica 22 marzo, offrendo l’opportunità di visitare monumenti, edifici e aree normalmente chiusi al pubblico. Sono coinvolti numerosi siti che si preparano ad accogliere i visitatori durante il fine settimana.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Porte aperte all’arte e alla bellezza, grazie alle Giornate FAI di Primavera che tornano in tutta Italia, per la 34esima edizione, sabato 21 e domenica 22 marzo. Il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico, che interesserà 400 città e 780 luoghi del nostro Paese grazie all’impegno di migliaia di volontari e volontarie, offrirà tante possibilità di visita anche in Emilia-Romagna, dove saranno 54 i luoghi aperti. Il programma sarà presentato in conferenza stampa in Regione a Bologna mercoledì 11 marzo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Dal debutto urbano alle Porte Aperte: nel Padovano due giornate dedicate alla mobilitàIl Nuovo Volkswagen T-Roc potrà essere provato durante l'evento "Porte Aperte", in programma sabato 24 e domenica 25 gennaio nelle sedi Superauto di...

Le Giornate FAI di Primavera a Isola del LiriStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Sabato...

[MULTI SUB] CEO, Your Wife Is a LegendFullThe divorce was scheduled, his obsession was not

Video [MULTI SUB] CEO, Your Wife Is a Legend?Full?The divorce was scheduled, his obsession was not

Una selezione di notizie su Giornate FAI di primavera porte aperte....

Temi più discussi: Parma in fiore: le anticipazioni di primavera; Giornate FAI di Primavera 2026; Giornate FAI di Primavera - FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano - eventi; Giornate FAI di primavera.

giornate fai di primaveraGiornate Fai di Primavera 2026: luoghi aperti e visite guidate a Torino e in PiemonteCon l'avvio della bella stagione tornano puntuali le Giornate Fai di Primavera: l'iniziativa a cura del Fai - Fondo Ambiente Italiano che riempie di arte e di bellezza il primo weekend di primavera, s ... mentelocale.it

giornate fai di primaveraAvigliana svelata: tesori medievali e rinascimentali per le Giornate FAI di PrimaveraAVIGLIANA – Le Giornate FAI di Primavera tornano a far battere il cuore della Valsusa, accendendo i riflettori su Avigliana in un weekend dedicato alla riscoperta della bellezza. La presentazione uffi ... lagendanews.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.