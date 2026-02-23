Sanremo 2026 Conti | Sarà un Festival baudiano La premier all’Ariston? Se vuole compra il biglietto Ma la premier non ci sarà – La conferenza stampa

Conti annuncia che il Festival di Sanremo 2026 sarà ispirato allo stile baudiano, mentre la premier non parteciperà all’evento. La conferma arriva dalla Rai, che ha chiarito che Meloni non si presenterà all’Ariston. La decisione di non intervenire in prima persona ha sorpreso alcuni organizzatori, che avevano sperato in una presenza istituzionale. La scelta di non partecipare rappresenta un segnale chiaro sulla posizione della politica nei confronti del festival.

Non ci sarà la premier Giorgia Meloni alla 76ma edizione del Festival della Canzone Italiana. La smentita è arrivata in diretta alla conferenza stampa di presentazione della kermesse, ribadita dalla Rai. Si chiude così la prima, forse, polemica dell’evento. «Il mio è un Festival baudiano. Tocca a me fare il primo Festival senza Pippo Baudo», ha dichiarato poi con commozione il conduttore e direttore artistico Carlo Conti sintetizza cosa ci si aspetta dal format, in onda da martedì 24 a sabato 28 febbraio in prima serata su Rai 1, Rai Radio2, RaiPlay e Rai 4K. «Scusate mi commuovo, è l’età. E poi Pippo ha veramente dato tanto e lo sapete anche voi», spiega. 🔗 Leggi su Open.online

Le lacrime di Conti: «Sarà un Festival baudiano». La conferenza stampa di presentazione per Sanremo 2026Carlo Conti ha annunciato che il prossimo Festival di Sanremo sarà dedicato a Luigi Pirandello, a causa della sua influenza sulla cultura italiana.

Leggi anche: Sanremo 2026, Conti sulla presenza della Meloni: “Fantascienza! Se compra il biglietto e vuole venire, non decido io!”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Carlo Conti: Bianca Balti ospite nella serata delle cover; Bianca Balti torna a Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti; Sanremo, De Martino sogna il Festival, ma Carlo Conti vuole un altro erede (sorprendente). Chi è; Sanremo 2026, cantanti, ospiti, cover e non solo: tutto quello che c’è da sapere sul Festival.

Carlo Conti dice «basta»: quello del 2026 sarà il suo ultimo Sanremo«Mai dire mai», recita un vecchio adagio, ma quando si parla di Sanremo Carlo Conti sembrerebbe avere le idee più che chiare: il conduttore esclude di presentare un altro Festival, almeno per il momen ... iodonna.it

Conti: Sarà un Festival nel segno di Baudo e si commuove. Pausini: È stato il primo che ho chiamato, dopo la proposta della conduzioneTutto pronto all’Ariston in una città dei fiori che già ha iniziato a celebrare la settimana santa della canzone italiana ... ilsecoloxix.it

Domani si alza il sipario: parte la 76ª edizione del Festival di Sanremo con Carlo Conti al secondo anno di conduzione, 30 Big in gara e un’Ariston pronta a battere il cuore della musica italiana. Da qui, seguiamo l’edizione numero 76: emozioni, classifiche, co - facebook.com facebook

SANREMO | La prima conferenza stampa di Carlo Conti SEGUI LA DIRETTA #ANSA x.com