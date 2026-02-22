Caso Epstein la polizia inglese pressa ex collaboratori e personale aeroportuale | vuole le prove del coinvolgimento di Andrea nel traffico di esseri umani

La polizia inglese indaga sul coinvolgimento di Andrea nel traffico di esseri umani, concentrandosi su ex collaboratori e personale aeroportuale. La Metropolitan Police chiede loro di fornire prove concrete che possano chiarire eventuali complicità. Gli inquirenti vogliono capire se qualcuno ha ignorato segnali preoccupanti o ha facilitato attività illecite. Le autorità continuano a raccogliere testimonianze e documenti, sperando di fare chiarezza sul ruolo dell’indagato.

Chi ha chiuso un occhio, adesso parli. La Metropolitan Police di Londra si sta rivolgendo a tutti coloro che hanno lavorato per Andrea Mountbatten-Windsor affinché collaborino alle indagini. Gli agenti della scorta, i collaboratori, i segretari personali, tutti coloro che possono aver “visto o sentito qualcosa di rilevante” si facciano avanti. In particolare, l’appello nasce dal sospetto che chi è stato al fianco dell’ex principe dal 1999, anno in cui ha conosciuto Jeffrey Epstein, possa essere stato invitato a “soprassedere” di fronte ad attività, plausibilmente illecite, come quelle in corso sull’isola privata Little St James. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cosa disse Virginia Giuffre sull'ex principe Andrea e il caso Epstein: "Questo è traffico di esseri umani"

Traffico di esseri umani e sfruttamento sessuale di minore: le terribili accuse per due persone arrestate dalla Polizia a Latina

Caso Epstein: arrestato nel Regno Unito l'ex principe Andrea. Il fratello re Carlo: La legge deve fare il suo corso
Fermato nel giorno del suo 66esimo compleanno, l'uomo è accusato di cattiva condotta nell'esercizio della sua funzione pubblica. Il monarca britannico assicura sostegno e cooperazione alla polizia

Caso Epstein: arrestato l'ex principe Andrea Windsor-Mountbatten. Re Carlo: La giustizia faccia il suo corso
Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato dalla polizia britannica per abuso d'ufficio nell'ambito del caso Epstein

L'ex principe Andrea e il caso Epstein, Re Carlo non si opporrebbe a rimozione da linea successione Per rimuoverlo serve una nuova legislazione

