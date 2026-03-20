In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, si è svolto un evento speciale dedicato a Rafanelli, che ha presentato le sue poesie accompagnate da melodie. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, che hanno ascoltato le letture e ascoltato le interpretazioni musicali. L’iniziativa si è tenuta in un luogo pubblico, attirando un pubblico vario e interessato.

Non capita ovunque di poter celebrare la Giornata Mondiale della Poesia in compagnia di un autore di fama. L’evento è ancora più raro se il protagonista è un cittadino intimamente legato al territorio e al paese dove è nato e ha vissuto per buona parte dell’esistenza. Eppure, è ciò che andrà in scena domani al Teatro Testoni (a destra) alle 18. Al centro della giornata ci sarà il porrettano Loretto Rafanelli (nel riquadro), che dialogherà della sua opera con il ‘collega’ lizzanese Alessandro Riccioni. A impreziosire l’evento ci saranno poi le musiche del maestro Walter Chiappelli e le letture sceniche di Claudio Cinti, sindaco di Porretta a metà degli anni Novanta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La poesia di Rafanelli tra letture e melodie

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